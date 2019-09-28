الاتحاد الأفريقي يُطالب بدور أكبر في حل الأزمة الليبية

عبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن قلقه العميق تجاه ما وصفها بـ”خطورة الوضع في ليبيا، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الإفريقية.

جاء ذلك في بيان أصدره بعد اجتماع وزاري إفريقي، الجمعة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما عبر المجلس عن قناعته بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حل لأزمة ليبيا وذلك من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

وطالب مجلس السلم والأمن بضرورة أن يكون له دور أكبر في حل الأزمة الليبية.

يأتي ذلك في حين طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا عُقِدت الخميس الماضي في نيويورك، مجلس الأمن الدولي بضرورة إعادة النظر في الأوضاع الحالية بليبيا، وإلى التطبيق الصارم لحظر تصدير السلاح إليها.