الاتحاد الأفريقي يُمهل قادة الانقلاب في النيجر 15 يوماً

أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي، الانقلابين في النيجر 15 يوما لإعادة السلطة الدستورية، في حين أدان مجلس الأمن الدولي الانقلاب ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وطالب المجلس الأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس وجميع المعتقلين، وهدد بمعاقبة الجناة في حال عدم احترام حقوقهم، كما عبّر عن قلقه العميق من “التصاعد المروع” للانقلابات العسكرية في القارة.

وقال مجلس السلام والأمن الأفريقي في بيان إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.

وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة، المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وفي بيان أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الجمعة، أعرب أعضاء المجلس الـ15 عن إدانتهم بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم، مشددين على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.