الاتحاد الأوروبي: أحداث طرابلس تؤكد الحاجة لعملية سياسية شاملة

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إنّ الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس تعكس الحاجة لعملية سياسية شاملة.

وأكد ساباديل دعم الاتحاد الأوروبي جميع مبادرات بناء التوافق في ليبيا، مضيفًا: «نتمنى للشعب الليبي الأفضل»، حسب تغريدة نشرها على حسابه بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء.

وفي تغريدة أخرى، أعلن خوسيه أنه التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، حيث بحثا المساعي الجارية لتحقيق التوافق الوطني في ليبيا، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي جميع المبادرات الهادفة إلى بناء التوافق.