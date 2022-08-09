الاتحاد الأوروبي: أكثر من 9 آلاف مهاجر جرى إعادتهم إلى ليبيا عام 2022

دعت لجنة الإنقاذ الدّولية الاتحاد الأوروبي والدّول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة إزاء تزايد عدد اللاّجئين والمهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وقال المدير القطري للّجنة الدّولية للصّليب الأحمر في ليبيا توم جاروفالو، إنّ الناس يائسون لمغادرة ليبيا بسبب عمليات الاختطاف والاحتجاز بشكل تعسّفي والتعرّض للعنف وسوء المعاملة ويضطرّون للمخاطرة بحياتهم في البحر وقد أودى بحياة أكثر من 870 شخصًا هذا العام.

وبيّن جاروفالو اعتراض أكثر من 9.800 لاجئ وطالب لجوء ومهاجرين آخرين من قبل خفر السّواحل الليبي عام 2022 وإعادتهم إلى الشّواطئ الليبية.

وتعالج فرق لجنة الإنقاذ الدّولية بنقاط الإنزال في ليبيا بانتظام الإصابات التي يتعرّض لها المهاجرون من الجفاف والإرهاق والحروق من الوقود المتسرّب ويتمّ إرسال الغالبية إلى مراكز الاحتجاز في ظروف قاسية.