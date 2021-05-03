الاتحاد الأوروبي.. اقتراح لتخفيف قيود السفر وفتح حدود دول التكتل

أفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، بأن المفوضية الأوروبية اقترحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, تخفيف قيود السفر المفروضة حاليا على المواطنين ضمن الدول الأعضاء بسبب تفشي كورونا، وذلك بفضل تسارع وتيرة حملات التطعيم ضد الوباء.

وأوضحت الوكالة أن الاقتراح الذي قدمته بروكسل للدول الأعضاء، يتضمن تخفيف قيود السفر المفروضة على الراغبين في دخول أراضي الاتحاد والقادمين من دول يسجل الوضع الوبائي فيها تطورا إيجابيا وتسهيل سفر أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الاتحاد.

ونوهت المفوضية إلى أن “التسهيلات يمكن أن تشمل في المستقبل اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ”.

ولاحظت بروكسل في اقتراحها، ضرورة العمل من أجل منع تفشي السلالات المتحورة الخطيرة في دول الاتحاد، مشيرة إلى ضرورة وضع آلية “ضبط الطوارئ”، للتعامل مع هذا الأمر.

وتتمحور هذه الآلية، حول تقييد حركة السفر، بشكل محدد ومحدود زمنيا، من وإلى الدول التي تنتشر فيها هذه السلالات.

وترغب المفوضية بتعديل معايير اللائحة الناظمة للائحة الدول التي يمنع مواطنوها من دخول الاتحاد، ما سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالسفر.