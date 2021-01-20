الاتحاد الأوروبي.. الاتفاق النووي الإيراني عند «منعطف حرج»

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتبر أن الاتفاق النووي الإيراني يقف عند “منعطف حرج”.

وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين: “رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي في إيران، وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية”.

وأضاف: “هذا الأمر يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)… وإعادة إيران لتطبيق كامل التزاماتها في الخطة”. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.