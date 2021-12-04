الاتحاد الأوروبي: الانتخابات في ليبيا فرصة للنظر إلى المستقبل

صرح رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم السبت، أن الانتخابات الليبية تمثل فرصة للنظر إلى المستقبل ووضع نهاية لعدم الاستقرار.

جاء ذلك في مداخلة له، خلال حلقة نقاشية بعنوان “ليبيا في مفترق الطرق.. ما يمكن لأوروبا والمجتمع الدولي القيام به”، ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسط المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن ساباديل قوله، “إن الانتخابات المخطط لها ونهاية العام في ليبيا لن تحول ليبيا بطريقة سحرية إلى بلد ديمقراطي يعمل بشكل مثالي بين عشية وضحاها، لكنها فرصة للنظر إلى المستقبل ووضع نهاية الوضع الذي ربما لم يعد مستدامًا اليوم “.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا: “يجب السماح لليبيين بتقرير ما يريدون لأنفسهم وأطفالهم”.

وشدّد على أهمية “قيادة الليبيين بالنظر إلى أن المجتمع الدولي يخاطر في هذه المرحلة بالضرر أكثر من النفع”.