الاتحاد الأوروبي: الحوار الليبي خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بالجلسة العامة الختامية للحوار المهيكل الذي قامت بتيسيره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة أن التوصيات الشاملة التي أسفر عنها الحوار تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويملكونها، وذلك في إطار خارطة الطريق السياسية التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

ودعت البعثة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، جميع الأطراف الليبية في مختلف مناطق البلاد إلى الانخراط بشكل بنّاء مع التوصيات الصادرة عن الحوار، بما يساهم في الدفع نحو مسار يؤدي إلى تجديد الشرعية المؤسسية وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة.

وأشادت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بمشاركة مختلف الأطراف الليبية في أعمال الحوار المهيكل، مثمنة التوصيات التي قدمها المشاركون ضمن المسارات الأربعة للحوار، والتي جاءت نتيجة نقاشات مفتوحة وتوافقية هدفت إلى دعم العملية السياسية في ليبيا.

كما أعربت البعثة عن تقديرها للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، وفريقها، لدورهم في تيسير الحوار ومتابعة مراحله المختلفة وصولاً إلى الجلسة الختامية.

وجددت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السيادة والحفاظ على وحدة البلاد ودعم مسار الازدهار.