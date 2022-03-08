الاتحاد الأوروبي: المرأة الليبية شريكة في التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، استمرارها في دعم المرأة الليبية بهدف ممارسة الليبيات لحقّهن في أن تكون طرفا في عملية السلام في ليبيا، والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وقالت البعثة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إنّ التعليق الأخير المؤقت لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن، الصّادر عن محكمة الاستئناف في طرابلس، بمثابة نكسة للعديد من الليبيين، الذين كانوا يدافعون عن مشاركة المرأة في حل النزاع في ليبيا.

وأضافت البعثة، أنّ النساء الليبيات لا يطالبن بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار العام فحسب، بل هنّ أيضًا مبتكرات ورائدات أعمال يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام.