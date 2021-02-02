الاتحاد الأوروبي: المشاركة الواسعة في جنيف تُؤكد سعي الغالبية إلى التغيير

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 2 فبراير 2021 - 21:30 | آخر تحديث: 2 فبراير 2021 - 21:16 نُشر: الثلاثاء، 2 فبراير 2021 - 21:30
ليبيا
البعثة الأممية
المشاركة الواسعة للقادة الليبيين في ملتقى الحوار تؤكد سعي الغالبية العظمى من الليبيين إلى التغيير

اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من كل أنحاء ليبيا في ملتقى الحوار، تظهر التزاما حقيقيا من جميع الأطراف، وتؤكد سعي الغالبية العظمى من الليبيين إلى التغيير. 

وقالت البعثة الأوروبية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في إجراء الانتخابات، والتمتّع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية، والحصول على الوظائف والخدمات الجيدة على المستوى المحلي، مؤكدة أن ليبيا لديها كل الموارد لتحقيق هذه المطالب والطموحات في حالة تم استغلالها بشكل جيد.

وهنأت البعثة الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذه الطموحات، وأيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في ختام بيانها عن أملها في بناء حكومة توحد الليبيين وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار.

آخر تحديث: 2 فبراير 2021 - 21:16
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