الاتحاد الأوروبي: دعمنا إلى كييف نابع من «مصالحنا» وليس حبا بالشعب الأوكراني

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، إن الدعم السخي الذي تقدمه دول الغرب إلى أوكرانيا نابع من مصالحها الخاصة وليس حبا بالشعب الأوكراني.

وأضاف بوريل في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: “في حال انتصار روسيا في هذه الحرب ستتضرر مصالح الولايات المتحدة وأوروبا بشدة، فالأمر ليس من باب الكرم، ولا يتعلق بدعم كييف لأننا نحب الشعب الأوكراني بل لأن هذا يصب في مصلحتنا، وفي مصلحة الولايات المتحدة كلاعب عالمي”.

واعتبر أن فكرة حل القوات المسلحة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء جيش واحد لعموم أوروبا غير واقعية وغير قابلة للتحقيق، مضيفاً: من الخيال التخلي عن 27 جيشاً من أجل إنشاء جيش واحد، داعياً إلى تفكير أكثر واقعية وتواصل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي.

هذا وكان بوريل قال في وقت سابق: “إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا فسيكون لذلك عواقب وخيمة على أمريكا وعلى نظام التحالفات القائم حولها وحول أوروبا، وفي مثل هذا السيناريو لا يمكن لأي دولة أن تكون واثقة من أن واشنطن سوف تهب لمساعدة أي حليف يتعرض للهجوم”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دعا في يناير الفائت، الاتحاد الأوروبي لتشكيل جيش أوروبي موحد، توكل له مهام الحفاظ على السلام ومنع النزاعات في أوروبا.