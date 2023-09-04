الاتحاد الأوروبي: سنعلن عن سفيرنا الجديد لدى ليبيا في الوقت المناسب

أكد المتحدث باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، اليوم الاثنين، أن الإعلان عن رئيس البعثة الأوروبية في طرابلس سيتم الإعلان عنه “في الوقت المناسب”.

ويأتي ذلك بعد تراجع حكومة الوحدة الوطنية عن رفض اعتماد الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن بيتر ستانو قوله خلال إحاطة صحفية في بروكسل، إن الدبلوماسية “مهنة لا تمارس عبر الميكروفونات، بل بتكتم وسرية”.

وأضاف المتحدث الأوروبي: “سنعلن عن المناوبة الجديدة للسفراء، بما في ذلك بعثتنا في طرابلس، في الوقت المناسب. أي بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة”.

وكان السفير الليبي لدى روما محمد يونس، قد أكد أمس الأحد، موافقة حكومة “الدبيبة” على أورلاندو والتي كان رفضها سيمهد الطريق أمام الدبلوماسي الفرنسي باتريك سيمونيه.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية قد وجهت مذكرة سابقة للبعثة الأوروبية في ليبيا رفضت فيها ترشيح نيكولا أورلاندو سفيرا ومفوضا فوق العادة للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وعمل أورلاندو دبلوماسيًا منذ عام 2001، وكان نائبًا للسفير لدى طرابلس من 2017 إلى 2019، وشغل منصب المبعوث الإيطالي الخاص لليبيا وعمل سابقًا سفيرا لبلاده في كوسوفو.

وعين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أورلاندو سفيرًا جديدًا بدلا من الإسباني خوسيه ساباديل، الذي انتهت مهام عمله في ليبيا نهاية اغسطس الماضي.