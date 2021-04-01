الاتحاد الأوروبي سيتسلم 107 ملايين جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية الاسبوع

متحدثة باسم المفوضية الاوروبية أمس الأربعاء أعلنت ، أن دول الاتحاد الاوروبي من المقرر أن تتسلم ما مجموعه 107 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية الاسبوع. وفقا لفرانس برس.

وتتألف الامدادات المخصصة للأشهر الـ3 الأولى من العام من 67,2 مليون جرعة بيونتيك-فايزر و29,8 مليون جرعة استرازينيكا و9,8 مليون جرعة موديرنا، وفق المفوضية.

وأجرى التكتل مراجعة للعدد الاجمالي من اللقاحات المتوجب ان يتسلمها بعد خفض شركة استرازينيكا البريطانية الكمية المفترض أن يؤمنها وتبلغ 120 مليون جرعة كما ينص العقد.

وساهم نقص الانتاج في بداية متعثرة لحملة التلقيح في الاتحاد الاوروبي الذي بات متأخرا وراء بلدان أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني.

ويتوقع ان تزداد الامدادات بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام، حيث قالت المفوضية انها ستتسلم ما لا يقل عن 300 مليون جرعة بحلول نهاية يونيو. وهذا الرقم يتضمن 55 مليون جرعة من لقاح الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون الذي يقول المسؤولون انه سيساعد على تسريع عمليات التلقيح.

وتؤكد رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين ان دول الاتحاد ال27 لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بتلقيح 70 بالمئة من البالغين “مع نهاية الصيف”. لكن على الرغم من ذلك لن يكون بامكان دول الاتحاد تلقيح 80 بالمئة من الاشخاص الذين يبلغ عمرهم أكثر من 80 عاما بنهاية مارس كما كانت تطمح.

وتسبب النقص في امدادات استرازينيكا باثارة جدل بين المفوضية الاوروبية وبريطانيا، مع سعي الطرفين لضمان حصولهما على الامدادات.

وحذرت فون دير لايين الاسبوع الماضي من ان التكتل سيحظر على شركات الأدوية تصدير لقاحات حتى تفي بالعهود التي قطعتها في ما يتعلق بالامدادات المخصصة للاتحاد الأوربي.

وكانت هناك نداءات ايضا من 5 دول تقودها النمسا لإعادة توزيع اللقاحات داخل دول الاتحاد خشية حصول نقص في بعض العواصم.

والثلاثاء أعلنت النمسا انها أحدث دولة من الاتحاد الاوروبي تبدأ بمفاوضات مع روسيا حول تأمين امدادات من لقاح سبوتنيك في.