الاتحاد الأوروبي: «لوكاشينكو» ليس الرئيس الشرعي لبيلاروس

قال الاتحاد الأوروبي، إن ألكسندر لوكاشينكو ليس الرئيس الشرعي لروسيا البيضاء وإن أداءه اليمين بصورة مفاجئة يوم الأربعاء يتعارض تماما مع إرادة الشعب.



ونقلت وكالة “رويترز” عن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قولها في بيان اليوم الخميس: ”ما يطلق عليه ’تنصيبا‘… والتفويض الجديد الذي حصل عليه ألكسندر لوكاشينكو يفتقران لأي شرعية ديمقراطية“.

وأضاف البيان ”يتناقض هذا ’التنصيب‘ مباشرة مع إرادة قطاعات كبيرة من شعب روسيا البيضاء، كما جرى التعبير عنه في احتجاجات حاشدة غير مسبوقة وسلمية منذ الانتخابات، وسيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة السياسية“.

يأتي ذلك في حين، أدت مراسم أداء اليمين إلى تسريع خطط الاتحاد بمقاطعة لوكاشينكو بسبب الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في التاسع من أغسطس الماضي.

يُشار إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد قرر في وقت سابق، عدم الاعتراف بالزعيم المخضرم اعتبارا من نوفمبر عندما تنتهي فترته الرئاسية.

وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الداخلية في روسيا البيضاء أن الشرطة احتجزت 364 شخصا في احتجاجات مناهضة للحكومة أمس الأربعاء.