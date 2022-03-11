الاتحاد الأوروبي: موسكو تحارب في أوكرانيا بطريقة للخطة المتعبة في سوريا وليبيا

قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ روسيا تطبق خطة حرب في أوكرانيا مماثلة لتلك المتبعة في سوريا وليبيا.

وأوضح بوريل، في تصريحات صحفية أنّ الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده من خلال الدبلوماسية والعقوبات للضغط على روسيا ووقف الحرب.

ومن جانبه، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون «علينا أن نعد خطة للصمود الاقتصادي والأيام القادمة ستمكننا من تقييم النقاط التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا)بشكل مباشر أو غير مباشر، ونحتاج لاستراتيجية استثمار أوروبية».