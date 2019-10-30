الاتحاد الأوروبي مُصمم على تدريب وتأهيل خفر السواحل الليبي

أكد الاتحاد الأوروبي تصميمه الاستمرار في تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا لمساعدتها على تحسين كفاءتها وقدرتها على إدارة عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية.

حيث أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يشدد بشكل عام على رفض العنف واحترام القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

كما رفضت مايا كوسيانيتش التعليق على الحادث الأخير الذي تعرضت له إحدى السفن منوهةً إلى أن هناك حالات فردية لا يمكن التعليق عليها.

هذا واعتبرت المتحدثة أن هدف عمليات التدريب التي يقوم بها الاتحاد هي شرح القوانين الدولية والمعايير الإنسانية لعناصر خفر السواحل الليبية ودفعهم للالتزام بها،.