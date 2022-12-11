الاتحاد الأوروبي: نؤكد على ضرورة معالجة الإفلات من العقاب في ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي إنّهم ملتزمون بدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار وترسيخ السلام، لافتا إلى أنّ الانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية رحلة يجب على الليبيين مواصلة السير فيها معاً.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنّهم جاهزون لمواكبة جهودهم من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بالعدالة الجنائية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأكّد الاتحاد الأوروبي على ضرورة معالجة الإفلات من العقاب ومنع الانتهاكات في المستقبل وضمان حقوق السكان المدنيين بمن فيهم المهاجرون غير القانونيين.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي تجرى على فترات دورية حجر أساس للديمقراطية في البلاد، مؤكدا حرصهم على المشاركة مع كافة الجهات المعنية في تطوير أنشطة من شأنها التحفيز على تهيئة بيئة ملائمة.