الاتحاد الأوروبي يدعم برامج «إنقاذ المهاجرين» في ليبيا

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اختتام أعمال الجولة التاسعة من الحوار الفني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بشأن الهجرة القائمة على الحقوق وإدارة الحدود، والتي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رئيسية من طرابلس وبنغازي، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا، وعملية “إيريني”، ووكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس”، وشركاء آخرين.

وأوضح أورلاندو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، مساء الخميس، أن المشاركين ناقشوا، استنادًا إلى ما تحقق خلال نحو ثلاثة أعوام من التعاون، آليات تحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية، تشمل تعزيز إدارة وأمن الحدود البرية، ورفع قدرات البحث والإنقاذ لحماية الأرواح في البحر والصحراء، بما في ذلك عبر مركز تنسيق الإنقاذ البحري الجديد في بنغازي.

وأضاف أن المناقشات شملت أيضًا توسيع الحوار والتعاون العملياتي لمكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم عبر الحدود، إلى جانب دعم برامج العودة الإنسانية الطوعية من خلال تعزيز التعاون بين السلطات الليبية وسفارات بلدان المنشأ، فضلاً عن تعزيز الحماية الإنسانية للمهاجرين واللاجئين.

وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى أن الاجتماع استعرض تنفيذ برنامج “شراكة” الجديد، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف تعزيز التعاون مع سلطات إدارة الحدود البحرية والبرية في مختلف أنحاء ليبيا.

وأكد أورلاندو إشادته بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز إدارة الهجرة بما يتوافق مع مسؤولياتها السيادية، مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم هذه الجهود، مع تعزيز الامتثال للمعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان.

يمثل الحوار الفني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا إحدى آليات التعاون المستمرة بين الجانبين في ملفات الهجرة وإدارة الحدود، ويهدف إلى تطوير التنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز قدرات البحث والإنقاذ، ومواجهة شبكات تهريب البشر، مع التركيز على احترام القانون الدولي والمعايير الإنسانية.