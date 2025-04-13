‏الاتحاد الأوروبي يؤكّد دعمه المؤسسات الليبية وتعزيز سيادة القانون

التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا نيكولا اورلاندو، وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني.

وقال اورلاند في حسابه على منصة “اكس”: “قدّمنا اليوم لوزير التخطيط محمد الزيداني، أولويات الاتحاد الأوروبي لشراكتنا مع ليبيا للفترة 2025-2027”.

‏وأضاف: “سندعم المؤسسات الليبية على المستويين المركزي والمحلي لتحسين الحوكمة وتمكين الشباب؛ وتعزيز سيادة القانون؛ ودعم الأعمال والاستثمار من خلال الإصلاحات، بما في ذلك في قطاع الطاقة الأساسي في ليبيا”.‏

وقال: “إدراكًا منا للوضع الاقتصادي الصعب الذي أبرزه مصرف ليبيا المركزي وتذبذب أسعار المشتقات النفطية، ناقشنا أيضًا الحاجة الملحة إلى وضع إطار عمل موحد ومستدام وشفاف للإنفاق الحكومي في جميع أنحاء البلاد”.‏

وتابع اورلاند: “الاتحاد الأوروبي، مستعد لمساعدة المؤسسات في صياغة إطار عمل واقعي ومسؤول لتعزيز النمو ودعم الأسر والشركات”.