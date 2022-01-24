الاتحاد الأوروبي يبحث آخر الأوضاع في ليبيا

يناقش مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، آخر الأوضاع في ليبيا وأهمها تأجيل الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وقال المجلس إنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون جميع الملفات الخاصة بالوضع الليبي، والتي ستمكن الاتحاد من زيادة مساهمته في الحفاظ على الانتقال السياسي في ليبيا عبر مسار إيجابي.

وأكد المجلس استمرار محاولاته للوصول إلى اتفاق على موقف موحد لدعم جهود الوساطة الجارية حاليا، مبديا استعداده لتقديم المساعدة لليبيا على الأمدين القصير والطويل.