الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز التنوع الاقتصادي والرقمنة في ليبيا

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا أورلاندو، إنه “عقد اجتماعًا مع وزير الدولة لشؤون رئاسة حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، ووزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي.

وقال: “أطلقنا رسميًا المشاورات بشأن حزمة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، للفترة 2025-2027، مع التركيز على الحوكمة واللامركزية، والتنوع الاقتصادي والرقمنة، والاستعداد لتحديات الطاقة والمناخ، وأحطنا علمًا بالكثير من العمل الذي ينتظرنا، ولكن هناك توافقًا كبيرًا وزخمًا مشتركًا الذي يمكننا البناء عليه”.