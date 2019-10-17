الاتحاد الأوروبي يتبنى اتفاق «بريكست» مع بريطانيا

تبنى قادة الاتحاد الأوروبي الـ27، الخميس، اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي والذي سيعرض أمام البرلمان البريطاني للمصادقة عليه.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قوله للصحفيين، بعد لقاء بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون:

القمة تبنت الاتفاق، ويبدو أننا نقترب كثيرا من المرحلة النهائية.

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق، أن بلاده توصلت لاتفاق جديد حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.

وقال جونسون:

الآن على البرلمان أن يتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول يوم السبت حتى نتفرغ لأولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة، الخدمات الصحية، الجرائم العنيفة والبيئة.

من جانبه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن توصل الطرفيين للاتفاق الجديد، قائلاً: