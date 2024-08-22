الاتحاد الأوروبي يتحدث عن حرب تجارية «لا مفر منها» مع الصين!

اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “أن اندلاع حرب تجارية مع الصين ربما أصبح “أمرا لا مفر منه” لأنه يتوافق مع منطق الأحداث.

وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، قال بوريل: “لا ينبغي لنا أن نكون ساذجين، ليس لدينا أي مصلحة بالدخول في حرب تجارية مع الصين، لكن ربما يكون ذلك أمرا لا مفر منه، إنه يتوافق مع منطق الأحداث”.

وأشار بوريل، “إلى أن المنتجات الرخيصة المصنوعة في الصين بما فيها السيارات الكهربائية، يتم تحويلها إلى السوق الأوروبية بسبب معدلات التعريفات الجمركية الأعلى في الولايات المتحدة”.

وقال: “إنهم في الولايات المتحدة، لا يسألون، ورأينا عندما يحظرون استيراد السيارات الصينية، ولن يسألونا إلى أين تذهب هذه السيارات الصينية إذا لم تكن متجهة إلى الولايات المتحدة، أنا متأكد من أنها ستذهب إلى السوق الأوروبية، وهذا يخلق مشكلة تنافسية مع صناعتنا”.

واعتبر بوريل، “أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتجنب “المواجهة المنهجية” مع الصين. وأصر على أن التكتل ليس لديه مصلحة في “احتواء صعود الصين”، وقال: “يجب ألا تعارض أوروبا صعود الصين، لأن هذا الصعود حقيقة، فالصين أصبحت في طليعة كل التكنولوجيا”.

يذكر أنه في 20 أغسطس، أعلنت المفوضية الأوروبية، عزمها على فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، واعتبرت وزارة التجارة الصينية قرار المفوضية الأوروبية شكلا من أشكال “المنافسة غير العادلة”.