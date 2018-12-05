الاتحاد الأوروبي يتوصل لتوافق حول موازنة 2019‎

وذكرت المفوضية، في بيان، أن المحادثات بين المجلس والبرلمان الأوروبيين أفضت إلى توافق حول موازنة الاتحاد لعام 2019.

وبموجب التوافق، جرى تحديد إجمالي إيرادات الموازنة للعام المقبل بـ 165.8 مليار يورو والنفقات بـ 148.2 مليار.

وسيتم تخصيص 80.5 مليار يورو لبرامج النمو والاقتصاد وفرص العمل، و59 مليار يورو لدعم المزارعين، والمبلغ المتبقي لبرامج أخرى.

وبعد التوصل إلى توافق، ينتظر تصديق المجلس والبرلمان الأوروبيين بشكل رسمي على التوافق حول الموازنة.