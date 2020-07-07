الاتحاد الأوروبي يتوعد برد «حاسم» إذا رفضت واشنطن المبادرة التجارية

صرّح مفوض الاتحاد الأوروبي فيل هوغان، الاثنين، إن واشنطن رفضت مبادرات لتسوية النزاع أمام لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي.

ونقلت قناة بي بي سي عن هوغان قوله: “أريد أن أطمئن الناس أننا مستعدون لردّ حازم وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي إن لم نحصل على النتيجة التي نتوقعها من الولايات المتحدة في ما يتعلق بإنهاء هذا النزاع المستمر منذ 15 عامًا”.

ووعد الاتحاد الأوروبي برد “حاسم” في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع أوروبية.

ويتعلق هذا التطور بخلاف مع واشنطن بشأن المساعدات الممنوحة لشركة أيرباص المصنعة للطائرات.

ومنذ أعوام يتبادل الطرفان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهامات بشأن دعم قطاع الطيران المحلي عبر تخفيضات ضريبية ومنح مخصصة للأبحاث ومساعدات أخرى.

ومن جانبها ترى منظمة التجارة العالمية أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لشركة أيرباص عام 2004 غير قانوني، وأيضاً عن دعم غير قانوني لشركة بوينغ الأمريكية، التي انتهت بفرض الاتحاد الأوروبي رسوم على واشنطن في نهاية هذا العام.

وتطبيقاً لقرار المنظمة، فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوحت بين 15 إلى 25 في المئة على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار.

وفي شهر يونيو أقرت الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على سلع تجارية أوروبية إضافية بقيمة 3.1 مليار دولار سنوياً، وترى بروكسل أن هذه الخطوة مبالغ فيها من الجانب الأمر.