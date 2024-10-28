الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للعملية السياسية في ليبيا

التقى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا اورلاندو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وقال اورلاندو: “تبادل مثمر للآراء اليوم في طرابلس مع ستيفاني خوري من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الديناميات السياسية والأمنية في ليبيا”.
وأضاف: “لقد رحبت بالتقدم المحرز في حل أزمة المصرف المركزي وأكدت على الحاجة إلى تجديد الجهود التي تيسرها الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة كشرط مسبق لعملية سياسية متوازنة”.
وقال: “اتفقنا على أنه يجب على جميع الأطراف المعنية تجنب الإجراءات الأحادية والالتزام بالحوار والتوافق لاستعادة شرعية ووحدة جميع المؤسسات”.
وتابع اورلاندو: “أكدت من جديد دعم الاتحاد الاوروبي القوي لجهودها الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة تعالج دوافع النزاع الرئيسية وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية”.
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