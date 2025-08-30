الاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد في طرابلس ويدعو لحماية المدنيين

أعرب نيكولا أورلاندو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن قلقه العميق تجاه التصعيد الأمني في العاصمة طرابلس، محذرًا من خطوات قد تهدد الاستقرار في البلاد.

ودعا أورلاندو عبر حسابه على منصة “إكس” جميع الأطراف إلى تسوية خلافاتها عبر الحوار السلمي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

كما أكد على ضرورة انسحاب التشكيلات الأمنية والعسكرية من المناطق السكنية لحماية المدنيين، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الأمم المتحدة في الحد من المعاناة الإنسانية ومنع تدهور الوضع الأمني في العاصمة.

وكانت طرابلس قد شهدت في الأيام الأخيرة تحركات عسكرية مكثفة، مما أثار مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة جديدة في المدينة.