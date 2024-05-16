الاتحاد الأوروبي يحقق مع ميتا بسبب انتهاكات المحتوى الخاص بسلامة الأطفال

تعرضت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، يوم الخميس، لتحقيق كبير من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون المحتوى عبر الإنترنت الخاص بالكتلة بشأن مخاطر سلامة الأطفال.

وقالت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إنها تحقق فيما إذا كانت منصات فيسبوك وإنستغرام التابعة لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة “قد تحفز الإدمان السلوكي لدى الأطفال، فضلاً عن خلق ما يسمى آثار حفرة الأرانب”.

وأضافت المفوضية أنها تشعر بالقلق إزاء عمليات التحقق من العمر على منصات ميتا، بالإضافة إلى مخاطر الخصوصية المرتبطة بخوارزميات توصيات الشركة.

وقال متحدث باسم Meta: “نريد أن يتمتع الشباب بتجارب آمنة ومناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت، وقد أمضوا عقداً من الزمن في تطوير أكثر من 50 أداة وسياسة مصممة لحمايتهم”، بحسب ما ذكره لشبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وأضاف “هذا هو التحدي الذي تواجهه الصناعة بأكملها، ونحن نتطلع إلى مشاركة تفاصيل عملنا مع المفوضية الأوروبية”.

وقالت المفوضية إن قرارها ببدء التحقيق يأتي على خلفية تحليل أولي لتقرير تقييم المخاطر الذي قدمته ميتا في سبتمبر 2023.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون، في بيان له إن الهيئة التنظيمية “غير مقتنعة بأن شركة Meta قد فعلت ما يكفي للامتثال لالتزامات DSA (قانون خدمات التكنولوجيا الشامل) للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على الصحة الجسدية والعقلية للشباب الأوروبيين على منصاتها”.

سيجري الاتحاد الأوروبي تحقيقاً متعمقاً في إجراءات حماية الطفل في ميتا “على سبيل الأولوية”. ويمكن للكتلة الاستمرار في جمع الأدلة من خلال طلبات الحصول على المعلومات أو المقابلات أو عمليات التفتيش.

وقالت المفوضية إن بدء تحقيق DSA يسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ المزيد من خطوات التنفيذ، بما في ذلك التدابير المؤقتة وقرارات عدم الامتثال. وأضافت المفوضية أنها يمكنها أيضاً النظر في الالتزامات التي تعهدت بها ميتا لمعالجة مخاوفها.

وبموجب قانون DSA التابع للاتحاد الأوروبي، يمكن فرض غرامات على الشركات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية بسبب الانتهاكات. ولم يصدر الاتحاد الأوروبي بعد غرامات على أي من عمالقة التكنولوجيا بموجب قانونه الجديد.

في ديسمبر 2023، فتح الاتحاد الأوروبي إجراءات انتهاك ضد شركة X، الشركة المعروفة سابقاً باسم تويتر، بسبب الفشل المشتبه به في مكافحة المعلومات المضللة والتلاعب بالمحتوى.

وتحقق المفوضية أيضاً مع شركة Meta بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون DSA المتعلقة بتعاملها مع المعلومات المضللة في الانتخابات.

وفي أبريل، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في الشركة، وقال إنه يشعر بالقلق من أن ميتا لم تفعل ما يكفي لمكافحة المعلومات المضللة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، رفع المدعي العام لولاية نيو مكسيكو دعوى قضائية ضد الشركة بسبب مزاعم بأن فيسبوك وإنستغرام مكنتا من الاعتداء الجنسي على الأطفال والإغراء والاتجار بهم.

وقال متحدث باسم ميتا في ذلك الوقت إن الشركة تنشر “تكنولوجيا متطورة” وتتخذ خطوات وقائية أخرى للقضاء على الحيوانات المفترسة.