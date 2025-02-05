الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات انتقامية ضد «شركات أمريكية»

رداً على الرسوم الجمركية المرتقبة على السلع الأوروبية، يستعد “الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية”.

وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إلى أن “هذه الخطوات التي قد توصف بـ”الإجراءات القوية ” من قبل الاتحاد الأوروبي، قد تؤدي إلى توسيع النزاع التجاري ليشمل قطاع الخدمات، مما يهدد بإشعال حرب تجارية شاملة”.

ووفقا لما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين، “تدرس المفوضية الأوروبية استخدام ما يعرف بـ”أداة مكافحة الإكراه” (Anti-Coercion Instrument – ACI) في أي نزاع محتمل مع واشنطن، وتمنح هذه الأداة الاتحاد الأوروبي القدرة على استهداف صناعات الخدمات الأمريكية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى”، وأكد مسؤول أن “كافة الخيارات قيد الدراسة”، مشيرا إلى أن “هذه الأداة تمثل أقوى رد ممكن دون انتهاك القانون الدولي”.

وأوضح مسؤول آخر أن “تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية لإجبار الدنمارك على التنازل عن جرينلاند، أو الضغط على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الإجراءات التنفيذية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، ستكون ضمن نطاق تطبيق هذه الأداة”.

وحذر مسؤول آخر من “أن الاتحاد الأوروبي، رغم براعته في التعامل مع التعريفات الجمركية على السلع، قد يتردد في توسيع النزاع ليشمل مجالات جديدة مثل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية”.

وفي وقت سابق، قال |”ترامب”، “إنه سيفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بالإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية والعجز التجاري الكبير في السلع”.