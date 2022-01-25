الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية نشر بعثة لمراقبة الانتخابات الليبية

تبادل وزراء الخارجية الأوروبيين، في اجتماعهم أمس الاثنين ببروكسل، وجهات النظر حول آخر المستجدات في ليبيا، لا سيما تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وبحسب ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، فقد أشار الوزراء إلى أن البلد يقف عند “مفترق طرق مهم”، مشددين على أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بدعم الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.”

وأكد الوزراء أن أولويات الاتحاد الأوروبي التي تتضمن “حق الليبيين في اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات”، و”تحرير البلاد من أي وجود مسلح أجنبي “، وشجعوا جميع أصحاب المصلحة على الاتفاق على السبيل للمضي قدمًا لمنح الليبيين إمكانية التصويت في الانتخابات.

كما أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه سيتم تقييم إمكانية نشر بعثة مراقبة الانتخابات، بمجرد أن يقرر الليبيون جدولًا انتخابيًا جديدًا.