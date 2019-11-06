الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية بـ16.5 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي إنه قدم مساهمه قدرها 16.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر أكتوبر لأكثر من 40 ألف من الموظفين المدنيين الفلسطينيين والمتقاعدين في الضفة الغربية.

حيث أشار إلى أنه يُمول هذه المساهمة كجزء من دعمه المالي المباشر للسلطة الفلسطينية.

من جهته قال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسِن:

“يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات لموازنة السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات المتقاعدين، ونحن ندعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في القطاع الصحي والاخصائيين الاجتماعيين وهم جميعاً لهم أهمية حاسمة في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية”.

وأكد أن السلطة الفلسطينية أحرزت تقدماً ملموساً على مدى السنوات القليلة الماضية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.