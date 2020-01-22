الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف عمليات إنتاج النفط

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي المعتمدة لدي ليبيا، عن بالغ القلق إزاء اضطرار المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعليق عملياتها في المنشآت النفطية الحيوية في جميع أنحاء ليبيا.

ودعت البعثة في بيان مشترك، الأربعاء، إلى الاستئناف الفوري لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء في البيان:

يجب أن يكون توزيع ثروات وموارد ليبيا، بما في ذلك عائدات النفط، شفافًا وخاضعًا للمساءلة ومنصفًا وعادلًا بين مختلف المناطق الجغرافية الليبية.

كما حث البيان، جميع الأطراف على ضمان قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الوفاء بمهامها الحيوية دون عوائق بالنيابة عن جميع الليبيين.

وذكّر بضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط وحوكمتها القانونية باعتبارها الشركة النفطية المستقلة والشرعية الوحيدة في ليبيا.

وأضاف البيان:

كما نحث جميع الأطراف في ليبيا على اغتنام الفرصة التي تتيحها عملية برلين لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تدفع إلى الصراع في ليبيا من خلال الآليات التي نصت عليها استنتاجات مؤتمر برلين ووثيقة التنفيذ.

وأكدت البعثة الأوروبية، مجددا دعوتها العاجلة إلى جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح في ليبيا.

ونوه البيان بأن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بقوة بمساعدة الشعب الليبي ومرافقته في عملية إرساء الاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا، بحسب البيان.