الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الامتناع عن الأعمال العدائية في ليبيا

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلق الاتحاد إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.

وحث بوريل في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، جميع الأطراف الليبية على مواصلة الامتناع عن الأعمال العدائية المسلحة والدخول في حوار من أجل تهدئة الوضع واستعادة الهدوء.

ودعا المسؤول الأوروبي جميع الأطراف المتورطة في أعمال العنف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين.

وأضاف بوريل في بيانه: “لقد سئم الليبيون من الوقوع في مرمى النيران وهم يستحقون أن يتم الاستماع إلى تطلعاتهم في السلام وتحقيقها أخيرًا”.

كما أشار إلى أن الأحداث الأخيرة تمثل تذكيرًا حيًا بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل.