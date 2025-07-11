الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التهدئة ووقف التحشيدات العسكرية في طرابلس

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا حثت فيه جميع الأطراف الليبية على التهدئة العاجلة ووقف التحشيدات العسكرية في طرابلس ومحيطها، وجاء ذلك في ظل تقارير عن استمرار التصعيد العسكري، حيث أكدت البعثات ضرورة حل النزاعات سلميًا والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وجدد البيان دعوة جميع الأطراف لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي أذى، وفقًا للقانون الدولي، مع التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بمساءلة كل من يهدد السلام أو يعرّض سلامة المدنيين والمؤسسات الوطنية وسير العملية السياسية للخطر.

وأشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية لتهدئة التوترات، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بناء مدعوم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في سبيل تعزيز الاستقرار والسلام.