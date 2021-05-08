الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف عاجل للتصعيد في القدس

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى التحرك “بشكل عاجل” لوقف التصعيد في القدس.

جاء ذلك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، في أعقاب اعتداء الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة، على المصلين في القدس، ما خلف 205 مصابين.

وذكر البيان أن “الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المعنية إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس. يجب تجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع الراهن”.

وتابع: يجب على القادة السياسيين والدينيين من جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمسؤولية وبذل كل جهد لتهدئة هذا الوضع المضطرب”.

وأصيب أكثر من 200 فلسطيني و17 من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جرّاح وباب العامود في القدس.