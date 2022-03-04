الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للعملية السياسية

أكّد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لمبادرة الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له، جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى العودة للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تلبية تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت لاختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة.

وشدّد الإتحاد الأوروبي أنّه يجب على جميع الليبيين في موقع المسؤولية الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.