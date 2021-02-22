الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التهدئة

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن قلقها إزاء الحادث الأمني الذي تعرض له موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا أمس الأحد في منطقة جنزور.

وطالبت البعثة في بيان لها اليوم الاثنين، بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث الخطير، داعية جميع الأطراف الفاعلة إلى التهدئة ووقف التصعيد في هذا الوقت الحساس.

وقالت البعثة إن “مثل هذه الأعمال هي تذكير قوي بالعمل الهام الذي لا يزال يتعين القيام به في تفكيك الجماعات الإجرامية، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، ووضع السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في أيدي السلطات الشرعية.”

وأعربت البعثة عن تشجيعها لجميع الأطراف على تجنب الانقسامات والالتزام بالعملية السياسية التي تفضي إلى انتخابات في 24 ديسمبر مشددة على أن خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا.