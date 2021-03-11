الاتحاد الأوروبي يدعو لخروج المرتزقة من ليبيا وتوحيد جيشها

أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، في بيان الخميس غداة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، على “أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وكذلك احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء: “كل التدخلات العسكرية الأجنبية غير مقبولة.. لذلك ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الجهات الليبية الفاعلة ذات الصلة إلى التمسك بهذه المبادئ والانخراط بشكل بناء مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5″.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى آليته الخاصة لفرض عقوبات على “المخربين المحتملين”.

كما توجه الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى “قيادة حكومة الوحدة الوطنية إلى إظهار عزمها القوي على إرساء الأسس لإصلاح شامل في قطاع الأمن، بما في ذلك من خلال الجهود الحقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني”، وفقاً لنص البيان.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عن تطلعهم إلى “العمل بشكل وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق كل هذه الأهداف وتحسين حياة الشعب الليبي”.

وأكد البيان “استمرار الاتحاد الأوروبي في مشاركته النشطة، من خلال لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا بما في ذلك مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لها”.