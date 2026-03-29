الاتحاد الأوروبي يدعو للكشف عن مكان احتجاز «المهدي عبد العاطي» والإفراج عنه فوراً

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء عن قلقها إزاء اعتقال الناشط السياسي المهدي عبد العاطي في مدينة مصراتة بتاريخ 18 مارس، في وقت تشير فيه المعلومات إلى احتجازه في مكان لم يُكشف عنه حتى الآن.

وأوضحت البعثة، في بيان مشترك، تضامنها الكامل مع عائلة المهدي عبد العاطي، معربة عن مخاوفها من ظروف احتجازه، في ظل ما وصفته باختفائه القسري.

وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة، إلى جانب تقارير أوسع تتحدث عن تقلص الحيز المدني في ليبيا، تثير مخاوف جدية بشأن استمرار استهداف النشطاء والأصوات السياسية في البلاد.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء جميع السلطات المعنية إلى الكشف الفوري عن مكان وجود المهدي عبد العاطي وضمان سلامته الجسدية.

وشددت البعثة على ضرورة الإفراج عنه بصورة فورية ودون شروط، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن احتجازه التعسفي وأي إساءة معاملة تعرض لها، مع التأكيد على أهمية اتخاذ هذه الإجراءات دون أي تأخير.

وجددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تأكيدها أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يمثل ركيزة أساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، بما يشمل حرية التعبير وحرية المشاركة المدنية.

وأكدت البعثة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في مختلف أنحاء ليبيا، في إطار دعم المسار السياسي وتعزيز الاستقرار.

ويأتي هذا الموقف في سياق متابعة البعثات الدولية لأوضاع الحريات العامة والحقوق المدنية في ليبيا، في وقت تؤكد فيه جهات دولية أهمية توفير بيئة آمنة للنشاط السياسي والمدني بوصفه عنصرًا أساسيًا في أي عملية سياسية مستدامة.