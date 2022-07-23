الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الروسية على ميناء أوديسا في أوكرانيا

استهدفت القوات الروسية ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا بغارات صاروخية بعد يوم واحد من توقيع كييف وموسكو اتفاقية استئناف تصدير الحبوب من سواحل أوكرانيا على البحر الأسود.

وقال المتحدث العسكرية لمدينة أوديسا “سيرهي براتشوك” ، إن صاروخين ضربا البنية التحتية للميناء في حين نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية بإسقاط اثنين آخرين.

فيما أعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان له الغارات الروسية على ميناء أوديسا بعد توقيع الاتفاقية في إسطنبول لتصدير الحبوب بالأمر المستهجن وأن روسيا غير مهتمة بالقانون.

و قال النائب في البرلمان الأوكراني، أوليكسي غونشارينكو إن 6 انفجارات سُمعت في أوديسا السبت.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من توقيع وزراء من روسيا وأوكرانيا على اتفاقية ترعاها الأمم المتحدة وتركيا، وتسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بهدف تخفيف أزمة الغذاء التي سببتها الحرب.