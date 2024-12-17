الاتحاد الأوروبي يرحب بإحاطة «خوري» في مجلس الأمن

رحّب الاتحاد الأوروبي‬ بمقترح القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا “ستيفاني خوري” خلال الإحاطة التي قدمتها اليوم في مجلس الأمن بشأن ليبيا‬.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان لها دعم المقترح بالكامل معتبرة أن إطلاق مبادرة جديدة للأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في ليبيا تعد تطوراً إيجابياً جاء في الوقت المناسب.

ودعا البيان جميع الأطراف الليبية والدولية المعنية إلى الانخراط بطريقة هادفة ومسؤولة وبناءة مع الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا ، مؤكدا أن الالتزام الجماعي بآلية الوساطة الجديدة ضروري لضمان نجاحها.

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الراسخ للدور المحوري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولعملها من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على حوار شامل بين الليبيين يهدف إلى تجديد شرعية المؤسسات الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية ، وفقا للبيان.