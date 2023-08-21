الاتحاد الأوروبي يرحب بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

رحب الاتحاد الأوروبي بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس الصديق الكبير ونائبه في بنغازي مرعي رحيل، داعيا إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط.

وقال سفير الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل «نرحب بإعادة التوحيد كخطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة ليبيا»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «إكس»، اليوم الإثنين.

وأضاف: «يجب أن يتبع العمل السياسي والفني، لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا».

وأمس الأحد، أعلن الكبير ورحيل عودة المصرف «مؤسسة سيادية موحدة»، مؤكدين استمرارهما في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام، خلال السنوات التسع الماضية.