الاتحاد الأوروبي يرحب بإلغاء عقوبة الإعدام في غانا

رحّب الاتحاد الأوروبي بعملية إلغاء عقوبة الإعدام في غانا، معتبرا أنّ هذه الخطوة هي تاريخية، حيث تنضم غانا إلى غالبية دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنّه يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وأنّه سيواصل العمل من أجل إلغائها في البلدان القليلة المتبقية حيث لا تزال سارية.

ووصف الاتحاد الأوروبي أنّ عقوبة الإعدام بأنّها قاسية ولا إنسانية وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، كما لا يوجد دليل مقنع لإثبات أنّها تعمل كرادع للجريمة، في حين أنّ أي أخطاء قضائية لا رجوع فيها.