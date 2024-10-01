الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين محافظ المركزي الجديد

رحب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، بتعيين محافظ المركزي ونائبه، معتبرا ذلك “إنجازا كبيرا نتج عن التسوية التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة ين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

وقال أورلاندو، في منشور على حسابه في منصة “إكس”: “إن استعادة حوكمة المصرف المركزي واستقلاليته ومساءلته تعد أولويات ملحة”.

وأكد “أن اختيار قيادات تكنوقراطية مؤهلة لعضوية مجلس الإدارة، ضروري لإعادة بناء الثقة في المؤسسة وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا”.

وأعرب أورلاندو، “عن تفاؤله بأن تفتح هذه الاتفاقية المحورية الباب لمزيد من التقدم نحو إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة لثروات ليبيا وإيراداتها، وضمان وصول الفوائد إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد”.

وحث أورلاندو، ” جميع الأطراف المعنية على ضمان الاستئناف الفوري لإنتاج النفط والغاز، الذي يعد ضروريًا لتعزيز التنمية والنمو والازدهار المشترك لجميع الليبيين”.

وأكد “أن بعثة الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم هذا الجهد الليبي بتيسير من الأمم المتحدة، ومن خلال دور الاتحاد كرئيس مشارك لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، في إطار دعم ليبيا نحو الوحدة والاستقرار والازدهار على المدى الطويل”.

🔵 نرحب بتعيين محافظ ونائب محافظ جديدين لمصرف #ليبيا المركزي، وهذا إنجاز كبير نتج عن التسوية التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.



إن استعادة حوكمة المصرف المركزي واستقلاليتهومساءلته تشكل أولوية ملحة. كما إن اختيار قيادة تكنوقراطية… https://t.co/0y79zO6ifL — Nicola Orlando (@nicolaorlando) October 1, 2024