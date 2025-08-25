الاتحاد الأوروبي يرحب بخارطة الطريق الجديدة للأمم المتحدة ويدين الهجوم على بعثتها

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء لدى ليبيا بخارطة الطريق السياسية الجديدة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21 أغسطس 2025.

وأشادت البعثات بالخطة الشاملة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تستند إلى مشاورات موسعة مع الشعب الليبي، مؤكدة أن الركائز الثلاث لخارطة الطريق — إطار قانوني ودستوري لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة، وحوار وطني لمعالجة القضايا الحرجة — توفر مسارًا واضحًا لإنهاء الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات.

ودعت البعثات جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات الأولية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الأطر الانتخابية، مؤكدين دعمهم للحوار الوطني الذي يضع الشعب الليبي في قلب العملية، والاستعداد لتقديم الدعم لضمان نجاح الخطة.

وفي الوقت نفسه، دانت البعثات بشدة إطلاق صاروخ بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة ذلك عملاً ترهيبيًا غير مقبول، وأشادت بسرعة استجابة السلطات الليبية، مؤكدة التزامها بدعم السلام والاستقرار في البلاد.

وأعادت بعثة الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامها بدعم سيادة ليبيا ووحدتها، مع التطلع إلى التنفيذ الفعال لخارطة الطريق لتحقيق سلام دائم وحوكمة ديمقراطية.