الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري «الداخلية والدفاع» في سوريا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، في خطوة تعكس تحولًا جديدًا في مسار العلاقات بين بروكسل ودمشق.

وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن القرار يأتي ضمن توجه أوروبي لدعم المرحلة السياسية الجديدة في سوريا وتعزيز مسار التعافي وإعادة الإعمار.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة التفعيل الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا، بعد إنهاء التعليق الجزئي الذي فُرض عليها منذ عام 2011 خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأكدت كالاس أن القرار يمثل “إشارة مهمة” نحو تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مشيرة إلى أن بروكسل تحركت بسرعة خلال الفترة الماضية لدعم الانتقال السياسي وإعادة الإعمار بعد سقوط النظام السابق.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ خطوات إضافية تجاه سوريا، لكنه يترقب استمرار التقدم نحو “انتقال سياسي شامل وشرعي” من جانب السلطات السورية.

وفي بيان منفصل، أوضح المجلس الأوروبي أن إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون يعني إعادة العمل بها بشكل كامل، بما ينسجم مع سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، إلى جانب تسهيل التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وجاء الإعلان الأوروبي بالتزامن مع انطلاق أعمال “منتدى تنسيق الشراكة الأوروبية مع سوريا” في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يُعد أرفع حوار سياسي بين الجانبين منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو عام ونصف.

وشارك في المنتدى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إلى جانب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في إطار مناقشات تتعلق بمستقبل التعاون السياسي والاقتصادي وإعادة الإعمار.

ويرى مراقبون أن التحركات الأوروبية الأخيرة تعكس تحولًا تدريجيًا في سياسة الاتحاد تجاه دمشق، مع تركيز متزايد على ملفات الاستقرار الإقليمي وعودة المؤسسات الاقتصادية والخدمية داخل سوريا.

وكان فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على مسؤولين ومؤسسات سورية منذ عام 2011 على خلفية الأزمة السورية.

ومع التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بدأت عدة دول أوروبية بمراجعة سياساتها تجاه دمشق، خصوصًا في ما يتعلق بملفات إعادة الإعمار وعودة الاستقرار والتعاون الأمني والاقتصادي.