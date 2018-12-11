الاتحاد الأوروبي يريد تطويق الوضع في ليبيا حرصاً على أمن حدوده البحرية

أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لخطة العمل المعدلة التي قدمها المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، وذلك من أجل الدفع قدماً بعملية التحول السياسي في البلاد.

حيث أشار الوزراء، الذين عقدوا أمس الاثنين اجتماعهم الدوري في بروكسل، إلى ضرورة أن يقوم الليبيون أنفسهم بقيادة العملية السياسية الشاملة بمشاركة كاملة وتمثيل عادل للمرأة وضمن الاحترام الكامل لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وعبر الوزراء كذلك عن دعمهم لنتائج المؤتمر الدولي الخاص بليبيا والذي استضافته مدينة باليرمو في إيطاليا.

هذا وجدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد التزامهم بالعمل على دعم عمل الأمم المتحدة في ليباي على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية وذلك لتطويق الوضع في ليبيا حرصاً على أمن حدوده البحرية ومنعاً لمزيد من تدفقات المهاجرين السريين حسب الوزراء.