الاتحاد الأوروبي يسعى لأخذ دور الوساطة في تسوية الأزمة الخليجية

كشف وزير الخارجية الروماني، تيودور فيوريل ميليشكانو، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً على عقد مؤتمر دولي في العام المقبل في إطار المساعي الرامية لتسوية الأزمة الخليجية.

حيث قال ميليشكانو، في كلمة ألقاها خلال أعمال منتدى الدوحة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل الشقاق الخليجي الناجم عن الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

كما أشار ميليشكانو إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي ستتولى رومانيا رئاسته في النصف الأول من العام المقبل، سيركز في أجندته خلال هذه الفترة على قضايا أمن أوروبا والعلاقات مع الدول الأجنبية، بما في ذلك في ظل الأزمة الخليجية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.

هذا وأعرب ميليشكانو عن أمل بلاده في تنظيم هذا الاجتماع شهر أبريل المقبل، مبيناً أن من المخطط أن ينعقد مبدئياً في بوخارست.

من جهة أخرى تشهد منطقة الخليج توتراً داخلياً كبيراً إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.