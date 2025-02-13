فرنسا والاتحاد الأوروبي يدينان محاولة اغتيال «عادل جمعة»

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيانا بشأن محاولة اغتيال وزير الدولة “عادل جمعة“.

وجاء في البيان: “تدين بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بشدة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد عادل جمعة في 12 فبراير في طرابلس. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء هذا العمل العنيف ونعرب عن أطيب تمنياتنا له بالشفاء العاجل والكامل”.

وتابع البيان: “ندعو السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في هذه الحادثة وضمان تحديد هوية المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، وإننا نرفض رفضًا قاطعًا جميع أشكال العنف ذات الدوافع السياسية، والتي تؤدي إلى انعدام الأمن، وتعمق الانقسامات، وتقوض الجهود الجارية لاستعادة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية في ليبيا”.

كما سفارة فرنسا في ليبيا “الهجوم المسلح الذي استهدف “جمعة”، وقالت: “نتمنى له الشفاء العاجل، وندعو إلى إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات هذا الفعل العنيف وغير المقبول، وتستنكر السفارة الفرنسية استخدام العنف أيا كان مصدره”.