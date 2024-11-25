الاتحاد الأوروبي يطلق حملة لمحاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، حملة النشاط السنوية التي تستمر لمدة 16 يومًا للانضمام إلى المواطنين الليبيين والمؤسسات التي تقف ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا اورلاندو: “لا يوجد ‫أي عذر للعنف ضد المرأة”، مضيفا: “‏تلتزم أوروبا والدول الأعضاء الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية”.‏

وأضاف: “في هذا اليوم الرمزي، ندعو مجلس النواب إلى اعتماد قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير 2024″، وقال: “اكسروا حاجز الصمت، أوقفوا العنف”.

‏رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا اورلاندو علي منصة X 🟠 لا يوجد ⁧‫أي_عذر‬⁩ للعنف ضد المرأة. ‏في… تم النشر بواسطة ‏European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤